Ярославец получил 15 лет "строгача" за организацию нарколаборатории

13 Май 2020 2020-05-13T13:03:52+03:00

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Лаборатория по изготовлению наркотиков работала почти год - с августа 2018-го по июнь 2019 года. Процесс изготовления вещества ярославец организовал на своем дачном участке. Конспирировался изготовитель по полной программе, в том числе пользовался защищенным Интернетом, однако, это не помешало сотрудникам правоохранительных органов выйти на преступника и прикрыть его лавочку.

- УФСБ России по Ярославской области было изъято 13,5 килограммов наркотического средства. В результате закрытия нарколаборатории был разрушен канал распространения запрещенного средства на территории Ярославского региона и ближайших областей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU