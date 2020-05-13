2020-05-13T12:25:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Рекорд дня: в Ярославской области количество COVID-инфицированных увеличилось на 88 человек

С начала пандемии заразились 1363 ярославца
Полина Вачнадзе
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С начала пандемии заразились 1363 ярославцаС начала пандемии заразились 1363 ярославцаФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области поставлен рекорд: за день количество больных коронавирусом увеличилось на 88 человек. Госпитализировано 163 ярославца, под наблюдением медиков находятся 1145 больных.

Два человека в крайне тяжелом состоянии, девять - в тяжелом. У остальных состояние средней тяжести или удовлетворительное.

За время пандемии выздоровели 207 жителей области. Число умерших не изменилось - их 11 человек. На обязательно самоизоляции сейчас находятся 168 ярославцев - они вернулись из-за границы, 1672 человека на карантине после контакта с зараженными.

Статистика:

Ярославль - 731;

Гаврилов-Ямский МР – 149;

Рыбинск – 137;

Тутаевский МР - 66;

Ростовский МР - 51;

Переславский городской округ - 44;

Рыбинский МР - 42;

Ярославский МР – 38;

Угличский МР – 25;

Некрасовский МР – 22;

Борисоглебский МР – 14;

Некоузский МР – 13;

Даниловский МР – 10;

Большесельский МР – 8;

Первомайский МР - 5;

Пошехонский МР - 5;

Брейтовский МР - 2,

Любимский МР -1;

ИСТОЧНИК KP.RU

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