Рекорд дня: в Ярославской области количество COVID-инфицированных увеличилось на 88 человек
В Ярославской области поставлен рекорд: за день количество больных коронавирусом увеличилось на 88 человек. Госпитализировано 163 ярославца, под наблюдением медиков находятся 1145 больных.
Два человека в крайне тяжелом состоянии, девять - в тяжелом. У остальных состояние средней тяжести или удовлетворительное.
За время пандемии выздоровели 207 жителей области. Число умерших не изменилось - их 11 человек. На обязательно самоизоляции сейчас находятся 168 ярославцев - они вернулись из-за границы, 1672 человека на карантине после контакта с зараженными.
Статистика:
Ярославль - 731;
Гаврилов-Ямский МР – 149;
Рыбинск – 137;
Тутаевский МР - 66;
Ростовский МР - 51;
Переславский городской округ - 44;
Рыбинский МР - 42;
Ярославский МР – 38;
Угличский МР – 25;
Некрасовский МР – 22;
Борисоглебский МР – 14;
Некоузский МР – 13;
Даниловский МР – 10;
Большесельский МР – 8;
Первомайский МР - 5;
Пошехонский МР - 5;
Брейтовский МР - 2,
Любимский МР -1;
ИСТОЧНИК KP.RU