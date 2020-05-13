Фонтан, белки и ажурные решетки. Парк в Рыбинске стал одним из лучших в стране

13 Май 2020 2020-05-13T11:33:08+03:00

Парк в Рыбинске стал одним из лучших в стране Фото: Правительство Ярославской области

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Рыбинский проект Карякинского парка был заявлен в номинации "Городской сад и сквер как место отдыха и общения". Парк был приведен в порядок в рамках проекта "Решаем вместе!", на это было выделено около 26 миллионов рублей.

К разработке проекта были привлечены эксперты и краеведы, предварительно провели исследование архивных документов и фотографий. В обсуждении, каким будет место отдыха, горожане принимали активное участие. Работы начали с приведения в порядок старого пруда. Дно очистили от многолетнего ила, укрепили берега. После оборудовали фонтан, через пруд перекинут мост с ажурной решеткой. Также обновили центральные ворота, установили беседки.

В парке провели санацию старой растительности, посадили деревья и кустарники, обновили ограждения, выполнили планировку и отсыпку прогулочных дорожек. Дополнительным украшением зоны отдыха стали стилизованные светильники и парковые фигуры – топиарии. В саду поселили белок.

– Комиссия Минстроя рассмотрела 536 проектов формирования комфортной городской среды из 84 регионов. В число лучших включены 132 из 73 городов, – рассказал заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – Основная цель отбора – представить лучшие решения в сфере благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU