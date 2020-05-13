2020-05-13T10:56:24+03:00
Общество

В Ярославле открыли сквозной проезд по Добрынинскому мосту

Но закрыли боковые съезды в сторону Ленинского района
Полина Вачнадзе
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В Ярославле открыли сквозной проезд по Добрынинскому мостуВ Ярославле открыли сквозной проезд по Добрынинскому мостуФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославле открыли отремонтированный участок Добрынинского моста от Промышленного шоссе до улицы Чкалова. Вместе с этим были закрыты боковые съезды в сторону Пятерки - начался следующий этап дорожных работ, который продлится до осени. Капитальный ремонт объекта проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Качество работ проверил научно-исследовательский институт мостов и гидротехнических сооружений, - сообщил мэр Ярославля Владимир Волков. - Специалисты провели обследование и испытание и дали разрешение на открытие участка. Сейчас подрядная организация начала фрезерование старого дорожного полотна и продолжает капитальный ремонт на второй половине путепровода.

На отремонтированным участке заменили аварийные балки, положили новое мостовые покрытие, установили барьерные ограждения и перила, шумоизоляционные экраны, столбы освещения, привели в порядок лестницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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