В Ярославле открыли сквозной проезд по Добрынинскому мосту

13 Май 2020 2020-05-13T10:56:24+03:00

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В Ярославле открыли отремонтированный участок Добрынинского моста от Промышленного шоссе до улицы Чкалова. Вместе с этим были закрыты боковые съезды в сторону Пятерки - начался следующий этап дорожных работ, который продлится до осени. Капитальный ремонт объекта проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Качество работ проверил научно-исследовательский институт мостов и гидротехнических сооружений, - сообщил мэр Ярославля Владимир Волков. - Специалисты провели обследование и испытание и дали разрешение на открытие участка. Сейчас подрядная организация начала фрезерование старого дорожного полотна и продолжает капитальный ремонт на второй половине путепровода.

На отремонтированным участке заменили аварийные балки, положили новое мостовые покрытие, установили барьерные ограждения и перила, шумоизоляционные экраны, столбы освещения, привели в порядок лестницы.

ИСТОЧНИК KP.RU