2020-05-13T10:01:57+03:00
Происшествия

В Ярославле конфликт из-за денег закончился смертью должника

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы
Светлана Крутикова
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Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмыОбвиняемому грозит до 15 лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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27-летний житель Ярославля обвиняется в совершении особо тяжкого преступления.

Следствие установило, что в феврале этого года мужчина в компании своих друзей на парковке одного из торговых центров встретился с ранее незнакомым ему 19-летним парнем, который был должен деньги его другу. В ходе разговора между должником и обвиняемым возник конфликт. Злоумышленник предложил потерпевшему отойти в сторону и поговорить наедине. Разговор закончился тем, что обвиняемый дважды ударил юношу по голове, от полученных травм тот скончался. Произошедшее попало в объектив камер видеонаблюдения. Благодаря этому удалось быстро найти подозреваемого.

- Прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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