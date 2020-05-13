В Ярославле COVID-19 заразился шестимесячный малыш

13 Май 2020 2020-05-13T09:54:31+03:00

В инфекционную больницу попадали дети от 6 месяцев до 16 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В инфекционную больницу попадали дети в возрасте от полугода до 16 лет

Изменить размер текста: A A

Главный врач ярославской инфекционной больницы Нина Лужинская рассказала, как лечатся от коронавируса дети. За два месяца медики обследовали ярославцев от 6 месяцев до 16 лет.

- У шестимесячного диагноз COVID-19 подтвердился. Примерно у половины детей коронавирус не подтвердился, то есть, они прошли с диагнозом "подозрение на COVID-19", - рассказала Нина Лужинская.

Как и при любой другой инфекционной болезни, дети и подростки госпитализировались вместе с родителями. Взрослых тоже проверяли на наличие вируса и были случаи, когда ребенок оказывался "чист", а родитель являлся носителем болезни или заболевание у него проходило без симптомов. В этом случае, мамам и папам, естественно, тоже назначалось лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU