В Ярославле детские площадки проверяют на безопасность

13 Май 2020 2020-05-13T09:25:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 12 мая, комиссия проверила, как во Фрунзенском районе приводят в нормативное состояние детские игровые комплексы.

- Мы проверяем площадки на безопасность, затем проводятся работы по устранению неисправностей, которые могут привести к травмам у детей. Сейчас доступ к площадкам ограничен, поэтому ремонтируют их быстрее, - сказал начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов.

К детским игровым комплексам предъявляются строгие требования. Все грани должны быть закруглены, несущие конструкции выполнены из металла, качели с мягкими подвесами. Все элементы, которые не соответствуют требованиями, демонтируют. Если детский городок признается технически неисправным и не подлежащим ремонту, то его сносят. Предварительно об этом предупреждают жителей дома, во дворе которого находится площадка.

Уже обследовали 221 комплекс в Красноперекопском и Фрунзенском районах. 67 элементов на площадках требуют замены. К 20 мая все детские городки Ярославля проверят на безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU