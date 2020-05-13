2020-05-13T09:25:20+03:00
Общество

В Ярославле детские площадки проверяют на безопасность

Элементы, которые не соответствуют требованиям, заменят
Светлана Крутикова
Поделиться:
В Ярославле детские игровые комплексы приводят в нормативное состояниеВ Ярославле детские игровые комплексы приводят в нормативное состояниеФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Вчера, 12 мая, комиссия проверила, как во Фрунзенском районе приводят в нормативное состояние детские игровые комплексы.

- Мы проверяем площадки на безопасность, затем проводятся работы по устранению неисправностей, которые могут привести к травмам у детей. Сейчас доступ к площадкам ограничен, поэтому ремонтируют их быстрее, - сказал начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов.

К детским игровым комплексам предъявляются строгие требования. Все грани должны быть закруглены, несущие конструкции выполнены из металла, качели с мягкими подвесами. Все элементы, которые не соответствуют требованиями, демонтируют. Если детский городок признается технически неисправным и не подлежащим ремонту, то его сносят. Предварительно об этом предупреждают жителей дома, во дворе которого находится площадка.

Уже обследовали 221 комплекс в Красноперекопском и Фрунзенском районах. 67 элементов на площадках требуют замены. К 20 мая все детские городки Ярославля проверят на безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле COVID-19 заразился шестимесячный малыш
В Ярославле детские площадки проверяют на безопасность
В Ярославле 585 ветеранам подарили деньги на ремонт квартир
Рыбинскую набережную начали чистить после потопа
Клещи атакуют. Где в Ярославской области принимают на проверку кровососов
«Ростелеком» лидирует по количеству установленных и обслуживаемых камер видеонаблюдения
В Ярославской области пока не будут оказывать бесплатную юридическую помощь
Дожди и мокрый снег. В Ярославской области испортится погода
Рыбинец украл ИЖ и хотел сдать его на металлолом
У трех воспитанников детского дома в Переславле нашли коронавирус
В Ярославле уровень самоизоляции упал до рекордно низкой отметки
Выпускные и последние звонки в Ярославской области: будут ли они и когда
В Тутаеве из-за паводка приостановили работу переправы
Чаще всего COVID-19 болеют ярославцы от 30 до 49 лет
В Ярославле перенесли ремонт на Октябрьском мосту
В Ярославле большая семья получила квартиру после вмешательства приставов
В Ярославской области коронавирусом заразились еще 83 человека
Летние кафе в Ярославле освободят от арендной платы
В Ярославле больше двух недель ищут молодую девушку
Полис ОМС: нововведения в период пандемии COVID-19
В Ярославле из-за COVID-19 закрыли детский сад
В Ярославле росгвардейцы спасли мужчину и медиков "скорой"
"Попыток помочь могут не оценить". Специалист рассказал, почему не стоит трогать бобра, приплывшего к людям
В Ярославле частично перекроют Октябрьский мост
В Ярославле на Пятерке изменится схема движения автобусов
Выплаты на детей в Ярославской области: сколько составят и какие семьи смогут получить