В Ярославле 585 ветеранам подарили деньги на ремонт квартир

12 Май 2020 2020-05-12T18:14:04+03:00

Каждый получил по 37 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Ярославле 585 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и несовершеннолетние узники концлагерей получили деньги на ремонт своих квартир и домов. Правительство области на эти цели за два последних года выделило 21,6 миллиона рублей.

Размер помощи составил по 37 тысячи рублей на человека. Но деньги на руки не выдавались: пенсионеры могли приобрести материалы для ремонта либо оплатить сами работы. Также на эти средства можно было поменять окна или газовое оборудование, - пояснили в мэрии Ярославля.

Кроме того, накануне Дня Победы некоторые управляющие организации дали ветеранам в мае дополнительную скидку на оплату услуг ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU