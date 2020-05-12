Рыбинскую набережную начали чистить после потопа

12 Май 2020 2020-05-12T17:07:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 12 мая, в Рыбинске начали приводитьв порядок нижнюю пешеходную зону Волжской набережной от принесенного течением мусора. Напомним, что из-за увеличившихся сбросов рыбинского гидроузла, многие территории региона были подтоплены, в том числе набережная в Рыбинске, пляж в Ярославле и некоторые дачные участки.

11 мая большая вода отступила, но оставила после себя слой ила, водоросли, коряги, а также бытовой мусор, прибитый течением.

- К уборке привлечены техника и рабочие МУП «ДЭС» и ООО «Зеленстрой». В первой половине дня успели убрать ил и мусор с дорожек, еще нужно почистить газоны. Бытового мусора много, но могло быть и больше. 8 мая после предупреждения гидроузла о планируемом сбросе воды, мы оперативно провели уборку, почистили урны, - рассказал директор МБУ «Управление городского хозяйства» Александр Ермилов.

Работы продолжаются. Только за первую половину дня 12 мая вывезли 30 кубометров мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU