2020-05-12T17:07:02+03:00
Общество

Рыбинскую набережную начали чистить после потопа

С 9 по 11 мая набережная пробыла под водой
Полина Вачнадзе
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Только за первую половину дня 12 мая вывезли 30 кубометров мусора. ФОТО: администрация РыбинскаТолько за первую половину дня 12 мая вывезли 30 кубометров мусора. ФОТО: администрация Рыбинска
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Сегодня, 12 мая, в Рыбинске начали приводитьв порядок нижнюю пешеходную зону Волжской набережной от принесенного течением мусора. Напомним, что из-за увеличившихся сбросов рыбинского гидроузла, многие территории региона были подтоплены, в том числе набережная в Рыбинске, пляж в Ярославле и некоторые дачные участки.

11 мая большая вода отступила, но оставила после себя слой ила, водоросли, коряги, а также бытовой мусор, прибитый течением.

- К уборке привлечены техника и рабочие МУП «ДЭС» и ООО «Зеленстрой». В первой половине дня успели убрать ил и мусор с дорожек, еще нужно почистить газоны. Бытового мусора много, но могло быть и больше. 8 мая после предупреждения гидроузла о планируемом сбросе воды, мы оперативно провели уборку, почистили урны, - рассказал директор МБУ «Управление городского хозяйства» Александр Ермилов.

Работы продолжаются. Только за первую половину дня 12 мая вывезли 30 кубометров мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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