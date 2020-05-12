Клещи атакуют. Где в Ярославской области принимают на проверку кровососов

12 Май 2020 2020-05-12T16:36:48+03:00

С начала сезона зарегистрировано более 700 обращений ярославцев по поводу укусов клещей

Изменить размер текста: A A

По данным Управления Ростпотребнадзора по Ярославской области, с начала сезона более 700 ярославцев обратились за помощью к медикам из-за укусов клещей. 30% из укушенных – дети.

Сейчас в регионе проводится акарицидная обработка местности, план выполнен на 25%. Если вы выходите на природу, едете на дачу или на кладбище, соблюдайте меры предосторожности: обработайте одежду репеллентами, а после поездки – осмотрите себя и окружающих. Помните, что самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация.

Если клещ присосался, его нужно аккуратно снять и отнести на исследование в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»:

- Ярославль: улица Войнова, 1; телефон 8(4852)73-36-42,

- Рыбинск: улица Солнечная, 39; телефон 8(4855)55-12-88,

- Ростов: Перовский переулок, 19; телефон 8(48536)6-25-43.

ИСТОЧНИК KP.RU