2020-05-12T16:36:48+03:00
Общество

Клещи атакуют. Где в Ярославской области принимают на проверку кровососов

С начала сезона зарегистрировано более 700 обращений ярославцев по поводу укусов клещей
Полина Вачнадзе
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Самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинацияСамым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинацияФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным Управления Ростпотребнадзора по Ярославской области, с начала сезона более 700 ярославцев обратились за помощью к медикам из-за укусов клещей. 30% из укушенных – дети.

Сейчас в регионе проводится акарицидная обработка местности, план выполнен на 25%. Если вы выходите на природу, едете на дачу или на кладбище, соблюдайте меры предосторожности: обработайте одежду репеллентами, а после поездки – осмотрите себя и окружающих. Помните, что самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация.

Если клещ присосался, его нужно аккуратно снять и отнести на исследование в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»:

- Ярославль: улица Войнова, 1; телефон 8(4852)73-36-42,

- Рыбинск: улица Солнечная, 39; телефон 8(4855)55-12-88,

- Ростов: Перовский переулок, 19; телефон 8(48536)6-25-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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