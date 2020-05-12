В Ярославской области пока не будут оказывать бесплатную юридическую помощь
Возобновится услуга после нормализации обстановки с коронавирусом
Прием ярославцев, у которых есть юридические вопросы, обязательно возобновитсяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Ярославской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции временно приостановлены все массовые мероприятия. В их число попали и Дни бесплатной юридической помощи, которую каждый месяц оказывали в общественных приемных губернатора во всех районах региона.
Прием ярославцев, у которых есть юридические вопросы, обязательно возобновится, но только после нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в области и отмены соответствующих запретов. Дни бесплатной юрпомощи будут проходить по ранее установленному графику.
ИСТОЧНИК KP.RU