2020-05-12T15:32:18+03:00
Общество

Дожди и мокрый снег. В Ярославской области испортится погода

Ожидается ветер до 20 метров в секунду
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области, предупреждают спасатели, в ближайшие часы испортится погода. Скрин с сайта ГидрометцентраВ Ярославской области, предупреждают спасатели, в ближайшие часы испортится погода. Скрин с сайта Гидрометцентра
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В Ярославской области, предупреждают спасатели, в ближайшие часы испортится погода. С 18:00 12 мая в регионе ожидаются дожди, местами сильные, на севере области возможен мокрый снег, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Такая непогода продлится сутки, до вечера 13 мая.

По прогнозу Гидрометцентра, если сегодня в Ярославле температура воздуха достигала 27 градусов, то завтра отметка термометра не поднимется выше 13 градусов. С дождями и температурой не выше 17 градусов, по сообщению синоптиков, нам придется мириться до конца этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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