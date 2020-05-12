Рыбинец украл ИЖ и хотел сдать его на металлолом

12 Май 2020 2020-05-12T15:00:56+03:00

Мужчина решил, что машины бесхозная и на эвакуаторе отвез ее в пункт приема металла

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Простота хуже воровства гласит народная мудрость. А жителю Рыбинска теперь придется отвечать и за свою простоту, и за воровство в придачу.

Мужчина заметил на улице давно стоящий автомобиль «ИЖ» и решил, что он бесхозный. А почему бы не забрать себе то, что плохо лежит, видимо, так подумал предприимчивый рыбинец, вызвал эвакуатор и отвез машину в пункт приема металлолома.

Но там настоятельно потребовали документы на автомобиль, а когда их не оказалось, вызвали сотрудников полиции.

- Они установили, что ранее судимый 26-летний житель микрорайона Веретье не является владельцем машины. Во время проверки хозяин автомобиля был установлен, он пояснил, что не передавал никому полномочий распоряжаться своим имуществом, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанным даны признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU