Рыбинец украл ИЖ и хотел сдать его на металлолом
Простота хуже воровства гласит народная мудрость. А жителю Рыбинска теперь придется отвечать и за свою простоту, и за воровство в придачу.
Мужчина заметил на улице давно стоящий автомобиль «ИЖ» и решил, что он бесхозный. А почему бы не забрать себе то, что плохо лежит, видимо, так подумал предприимчивый рыбинец, вызвал эвакуатор и отвез машину в пункт приема металлолома.
Но там настоятельно потребовали документы на автомобиль, а когда их не оказалось, вызвали сотрудников полиции.
- Они установили, что ранее судимый 26-летний житель микрорайона Веретье не является владельцем машины. Во время проверки хозяин автомобиля был установлен, он пояснил, что не передавал никому полномочий распоряжаться своим имуществом, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанным даны признательные показания.
ИСТОЧНИК KP.RU