2020-05-12T14:02:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославле уровень самоизоляции упал до рекордно низкой отметки

На улице очень много людей
Полина Вачнадзе
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В области с 16 мая вводится обязательное ношение медицинских масокВ области с 16 мая вводится обязательное ношение медицинских масокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославле уровень самоизоляции упал до рекордно низкой отметки. Такого показателя не было с самого начала пандемии – 1,5 балла. Это значит, что на улицах очень много людей. До коронавируса уровень самоизоляции во вторник находился на отметке 0,3 балла.

Вчера, 11 мая, глава государства Владимир Путин отменил режим нерабочих дней, единый для всей страны. Однако регионы должны сами решить, какие им действия предпринимать в зависимости от ситуации на местах.

- Будем выходить из ограничительного режима постепенно, с оглядкой на эпидситуацию и консультируясь с медиками. В любой момент меры могут быть ослаблены или ужесточены, - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

С 16 мая региональное правительство собирается расширить список работающих. При этом в области с 16 мая вводится обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. Людей старше 65 лет по-прежнему просят не выходить из дома без крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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