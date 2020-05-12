В Тутаеве из-за паводка приостановили работу переправы

12 Май 2020 2020-05-12T13:07:02+03:00

Пока нет переправы, переплыть с одного берега Тутаева на другой можно на теплоходе. ФОТО: страница Дмитрия Юнусова ВКонтакте

Пока единственный способ перебраться с берега на берег – теплоход

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Из-за высокого уровня воды в Тутаеве приостановлена работа переправы. Об этом в соцсетях рассказал глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

- Ждем понижения и вместе с Ярославским речным портом будем начинать организацию переправы. Напомню, по ране озвученным планам это предполагалось сделать 20 мая, - написал глава района.

Пока нет переправы, переплыть с одного берега Тутаева на другой можно на теплоходе.

- Для него уровень воды не имеет значения. Иначе пришлось бы организовывать автобусы – это большие затраты из бюджета и более часа в пути, - сказал Дмитрий Юнусов.

В комментарии к его посту одна из подписчиц пожаловалась, что «левый берег Тутаева всегда отрезан от всей инфраструктуры».

- Какой-то заброшенный угол, ни врачебной помощи, ни транспортной доступности, работы… Неужели можно там уничтожать усилиями людей такое прекрасное место и город, - пишет девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU