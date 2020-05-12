В Тутаеве из-за паводка приостановили работу переправы
Из-за высокого уровня воды в Тутаеве приостановлена работа переправы. Об этом в соцсетях рассказал глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.
- Ждем понижения и вместе с Ярославским речным портом будем начинать организацию переправы. Напомню, по ране озвученным планам это предполагалось сделать 20 мая, - написал глава района.
Пока нет переправы, переплыть с одного берега Тутаева на другой можно на теплоходе.
- Для него уровень воды не имеет значения. Иначе пришлось бы организовывать автобусы – это большие затраты из бюджета и более часа в пути, - сказал Дмитрий Юнусов.
В комментарии к его посту одна из подписчиц пожаловалась, что «левый берег Тутаева всегда отрезан от всей инфраструктуры».
- Какой-то заброшенный угол, ни врачебной помощи, ни транспортной доступности, работы… Неужели можно там уничтожать усилиями людей такое прекрасное место и город, - пишет девушка.
ИСТОЧНИК KP.RU