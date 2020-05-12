В Ярославле перенесли ремонт на Октябрьском мосту

12 Май 2020 2020-05-12T12:03:45+03:00

В ближайшие ночи закрывать его не будут

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Директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля на своей странице в соцсети сообщил о том, что в ближайшие дни Октябрьский мост ремонтировать и, соответственно, перекрывать не будут.

- В связи с погодными условиями фрезерование и укладка асфальтобетона на Октябрьском мосту переносится, - сообщил Ярослав Овчаров.

Напомним, что сегодня утром, 12 мая, часть полос на мосту должны были закрыть для проведения ремонта. Новые сроки начала работ не указываются.

ИСТОЧНИК KP.RU