В Ярославле большая семья получила квартиру после вмешательства приставов

12 Май 2020 2020-05-12T11:27:36+03:00

Правда, на пятерых им дали только 42,5 квадрата

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Большая ярославская семья из пяти человек – муж с женой, их внук, правнук и правнучка – только после вмешательства судебных приставов смогли получить благоустроенную квартиру. Правда, небольшую, всего 42,5 квадратных метров, но после их аварийного жилья и это неплохо.

Предоставить семье квартиру должна была районная администрация, однако, с этим вопросом она тянула.

- Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о возбуждении производства и уведомил об этом должника, администрацию района. Должника предупредили, что в случае неисполнения решения суда в срок, с него будет взыскан исполнительный сбор. Не исключены административная и уголовная ответственности, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

В итоге исполнителем решение суда было выполнено. С ярославной был заключен договор социального найма о предоставлении ей и ее большой семье жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU