В Ярославской области коронавирусом заразились еще 83 человека
В Ярославской области за минувшие сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось еще на 83 человека. Таким образом, с начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 1275 пациентам, выздоровели 198 человек, умерли – 11.
Сейчас на лечении находятся 1066 ярославцев, госпитализировано – 180. Два пациента в крайне тяжелом состоянии, восемь – в тяжелом. У 117 человек состояние средней тяжести, у 939 – удовлетворительное.
На карантине после контакта с заболевшими сейчас сидят 1605 ярославцев, на самоизоляции после возвращения из-за границы – 169 человек.
Статистика на 12 мая:
Ярославль - 685;
Гаврилов-Ямский МР – 147;
Рыбинск – 126;
Тутаевский МР - 63;
Ростовский МР - 51;
Переславский городской округ - 42;
Ярославский МР – 35;
Рыбинский МР - 32;
Угличский МР – 24;
Некрасовский МР – 16;
Борисоглебский МР – 14;
Некоузский МР – 11;
Даниловский МР – 10;
Большесельский МР – 8;
Первомайский МР - 5;
Пошехонский МР - 3;
Брейтовский МР - 2,
Любимский МР -1.
ИСТОЧНИК KP.RU