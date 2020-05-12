В Ярославской области коронавирусом заразились еще 83 человека

12 Май 2020 2020-05-12T11:03:02+03:00

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В Ярославской области за минувшие сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось еще на 83 человека. Таким образом, с начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 1275 пациентам, выздоровели 198 человек, умерли – 11.

Сейчас на лечении находятся 1066 ярославцев, госпитализировано – 180. Два пациента в крайне тяжелом состоянии, восемь – в тяжелом. У 117 человек состояние средней тяжести, у 939 – удовлетворительное.

На карантине после контакта с заболевшими сейчас сидят 1605 ярославцев, на самоизоляции после возвращения из-за границы – 169 человек.

Статистика на 12 мая:

Ярославль - 685;

Гаврилов-Ямский МР – 147;

Рыбинск – 126;

Тутаевский МР - 63;

Ростовский МР - 51;

Переславский городской округ - 42;

Ярославский МР – 35;

Рыбинский МР - 32;

Угличский МР – 24;

Некрасовский МР – 16;

Борисоглебский МР – 14;

Некоузский МР – 11;

Даниловский МР – 10;

Большесельский МР – 8;

Первомайский МР - 5;

Пошехонский МР - 3;

Брейтовский МР - 2,

Любимский МР -1.

ИСТОЧНИК KP.RU