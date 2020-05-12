Летние кафе в Ярославле освободят от арендной платы

12 Май 2020 2020-05-12T10:45:32+03:00

Плата за летние кафе в этом году будет снята Фото: Евгения ГУСЕВА

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О том, что летние кафе в этом году освобождаются от арендной платы, мэр Ярославля Владимир Волков заявил на сегодняшнем общегородском совещании в мэрии.

- Плата за летние кафе в этом году будет снята. Вопрос решен. Выходим на муниципалитет, - сказал глава города.

На прошлой неделе ярославские рестораторы написали Владимиру Волкову и Дмитрию Миронову открытое письмо, в котором заявили о массовом отказе от летних веранд – излюбленного места отдыха и ярославцев, и туристов. Единственный выход, которые видели владельцы кафе – освобождение от арендной платы за веранды. В противном случае открывать их было бы просто невыгодно.

Тогда к общему мнение прийти не удалось. Мэр пообещал «принять взвешенное решение по дополнительным мерам поддержки предпринимателей сферы общепита», но тонко намекнул, что у него еще «садики, дороги и освещение». Казалось бы, на этом вопрос решен, но ситуация изменилась. Подробно ситуацию изучат на ближайшем заседании муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU