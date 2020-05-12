В Ярославле больше двух недель ищут молодую девушку

12 Май 2020 2020-05-12T10:11:57+03:00

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В Ярославле с 25 апреля разыскивают 18-летнюю Дарью Готовцеву. Больше двух недель назад она ушла из дома в Заволжском районе и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

На вид Дарье 17 лет. Рост 168 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, до пояса, глаза карие.

Была одета в черную куртку, черное платье, черные кроссовки. В ориентировках указано, что молодая ярославна может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам что-то известно о местонахождении Дарья, позвоните по телефонам 02, 102 или 112 (с сотового) – полиция, 8-910-964-08-38 – горячая линия «ЯрСпас».

В комментариях под постом некоторые участники группы говорят, что видели на днях похожую девушку. По словам одного из комментаторов, девушка с такой же внешностью как у Дарьи, устроила скандал в магазине в Рыбинске и ее увезли сотрудники полиции. Другой комментатор говорит, что видел похожую девушку в магазине на Перекопе.

ИСТОЧНИК KP.RU