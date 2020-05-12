Полис ОМС: нововведения в период пандемии COVID-19

12 Май 2020 2020-05-12T09:54:10+03:00

В связи с особенной ситуацией из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией (COVID-19), правила оказания медицинской помощи по ОМС изменились

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Всем гражданам следует знать о своих правах.

Новые возможности

1. Появилась возможность дистанционной выписки пациентам лекарственных препаратов, доставки их на дом. Если у пациента закончился рецептурный препарат:

- лечащего врача можно вызвать на дом;

- лечащий врач может дистанционно выписать рецепт;

- лекарства теперь разрешено при необходимости доставлять на дом (в соответствии с п.

2.15 Приложения № 3 к Приказу Минздрава РФ № 198н).

2. Можно оформлять листки нетрудоспособности без посещения поликлиники гражданам, прибывшим из стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также проживающим совместно с ними людям (в соответствии с п. 1.9 и 2.17 Приложения № 3 к Приказу Минздрава РФ № 198н).

Появившиеся ограничения

В связи с перегруженностью медицинских учреждений появились ограничения на получение плановой медицинской помощи:

- Региональные органы управления здравоохранением вправе увеличить сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме (установленные в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи).

- Если у пациента есть хроническое заболевание, требующее диспансерного наблюдения, то при отсутствии жалоб, ухудшения самочувствия, признаков прогрессирования заболевания плановый визит к врачу лучше отложить в целях снижения риска распространения COVID-19. В противном случае нужно вызвать врача на дом, а в случае резкого ухудшения самочувствия — скорую помощь.

- Запрещены свидания с пациентами, находящимися на стационарном лечении.

Без изменений медпомощь оказывается

По закону не допустим отказ в оказании медицинской помощи:

- при заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью пациента;

- при подозрении на наличие носительства и/или заболевания, вызванного COVID-19;

- пациентам с признаками простудного заболевания (повышение температуры тела, кашель, насморк, слабость, одышка), особенно пациентам старше 60 лет.

Гражданин имеет право:

- вызвать скорую помощь,

- вызвать врача на дом из поликлиники, к которой он прикреплен,

- быть госпитализированным в круглосуточный стационар при наличии соответствующих показаний.

Госпитализации в специализированный стационар подлежат все пациенты с нетипичным течением ОРВИ и пневмонией.

Без ограничений медпомощь оказывается:

1) пациентам с онкологическими заболеваниями (п. 1в Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 432);

2) пациентам с болезнями сердечно- сосудистой системы (п. 1в Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 432);

3) пациентам с болезнями эндокринной системы (п. 1в Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 432);

4) пациентам, находящимся на заместительной почечной терапии (диализе) (п. 1в Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 432); а также экстренная и неотложная медпомощь (п. 1г Постановления Правитель- ства РФ от 03.04.2020 № 432).

Страховые представители продолжают оказывать информационное сопровождение пациентов со злокачественными новообразованиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями и др. заболеваниями в случаях обращений за консультативной помощью и в случаях неявки онкопациентов на очередной запланированный курс противоопухолевой терапии или назначенного исследования. При этом медицинские работники и пациенты обязаны строго соблюдать требования по профилактике и снижению риска распространения COVID-19. Срок действия выданных временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса ОМС, увеличен (п. 1ж Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 432 до 31.12.2020).

Филиал ООО «Капитал медицинское страхование» в Ярославской области

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