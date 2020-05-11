2020-05-11T21:21:53+03:00
Общество

В Ярославле частично перекроют Октябрьский мост

Там будут проходить ремонтные работы
Полина Вачнадзе
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Проезд по части полос Октябрьского моста будут закрыт завтра днемПроезд по части полос Октябрьского моста будут закрыт завтра днемФото: Мэрия Ярославля
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Завтра, 12 мая, в Ярославле будут проводиться работы по фрезерованию афальтобетона на подходах к Октябрьскому мосту со стороны Октябрьской площади. По этой причине с 9 утра до 16:00 часть полос перекроют для движения транспорта. А в ночь с 12 мая на 13 мая и с 13 мая на 14 мая на мосту будет идти укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальта.

- Работы будут проводиться по полосам, с частичным перекрытием проезжей части, - сообщили в пресс-службе мэрии города и принесли свои извинения за неудобства водителям и пассажирам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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