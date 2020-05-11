В Ярославле частично перекроют Октябрьский мост

11 Май 2020 2020-05-11T21:21:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Завтра, 12 мая, в Ярославле будут проводиться работы по фрезерованию афальтобетона на подходах к Октябрьскому мосту со стороны Октябрьской площади. По этой причине с 9 утра до 16:00 часть полос перекроют для движения транспорта. А в ночь с 12 мая на 13 мая и с 13 мая на 14 мая на мосту будет идти укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальта.

- Работы будут проводиться по полосам, с частичным перекрытием проезжей части, - сообщили в пресс-службе мэрии города и принесли свои извинения за неудобства водителям и пассажирам.

ИСТОЧНИК KP.RU