В Ярославле росгвардейцы спасли мужчину и медиков "скорой"
В Дзержинском районе Ярославля сотрудники вневедомственной охраны предотвратили попытку самоубийства и спасли медиков скорой помощи от агрессивного пациента.
Росгварейцам поступило сообщение, что в одном из домов мужчина сам себя режет ножом. Рядом с ним находилась бригада скорой помощи, но приближаться к агрессивному пациенту медики опасались: мужчина находился в явно неадекватном состоянии, а в руках у него был нож.
- В результате решительных действий стражи порядка обезвредили гражданина и передали его
медицинским работникам. Гражданина госпитализировали в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU