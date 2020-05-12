В Ярославле росгвардейцы спасли мужчину и медиков "скорой"

12 Май 2020 2020-05-12T09:04:48+03:00

Мужчина сам себя резал ножом. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области

Пациент находился в неадекватном состоянии и резал сам себя

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В Дзержинском районе Ярославля сотрудники вневедомственной охраны предотвратили попытку самоубийства и спасли медиков скорой помощи от агрессивного пациента.

Росгварейцам поступило сообщение, что в одном из домов мужчина сам себя режет ножом. Рядом с ним находилась бригада скорой помощи, но приближаться к агрессивному пациенту медики опасались: мужчина находился в явно неадекватном состоянии, а в руках у него был нож.

- В результате решительных действий стражи порядка обезвредили гражданина и передали его

медицинским работникам. Гражданина госпитализировали в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU