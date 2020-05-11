2020-05-11T18:02:00+03:00
Общество

Выплаты на детей в Ярославской области: сколько составят и какие семьи смогут получить

Принято решение о новом пакете мер поддержки граждан
Полина Вачнадзе
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Принято решение о новом пакете мер поддержки гражданПринято решение о новом пакете мер поддержки гражданФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Президент РФ Владимир Путин в своем обращении 11 мая 2020 года назвал очередные меры поддержки для семей с детьми. Будет оказана помощь тем семьям, где растут не только маленькие дети, но и подростки. С 1 июня единоразовую финансовую поддержку получат ярославцы, у которых есть дети от трех до 15 лет включительно. Никаких справок для этого не нужно, достаточно подать заявление дистанционно на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда. Заявления принимаются с 12 мая.

Кроме того, в два раза увеличивается минимальное пособие по уходу за ребенком. Также 5 тысяч рублей в апреле-мае получат семьи, не имеющие права на материнский капитал, но воспитывающие ребенка до 3 лет. Таким образом, данная мера поддержки распространяется на все семьи, где есть дети до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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