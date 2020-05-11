2020-05-11T16:31:50+03:00
Общество

В Ярославской области ухудшится погода

Ожидается гроза и ливень
Полина Вачнадзе
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Ожидается гроза и ливень. ФОТО: ГУ МЧС по Ярославской областиОжидается гроза и ливень. ФОТО: ГУ МЧС по Ярославской области
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Ярославское ГУ МЧС опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в регионе. С 18:00 11 мая до 18:00 в Ярославской области ожидаются кратковременные дожди, местами пройдут грозы и ливни, порывы ветра могут доходить до 15-18 метров в секунду.

В такую непогоду лучше остаться дома. Но если выйти на улицу необходимо, соблюдайте меры безопасности.

При сильном ветре уберите вещи с балконов и закройте окна. Машину лучше поставить в гараж, а если его нет, то вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. На улице не подходите близко к рекламным щитам, неустойчивым строениям, домам, деревьям.

При ливне укройтесь в здании. Если вы в машине, не надо пытаться проехать затопленные участки дороги. Прижмитесь к обочине, остановитесь, включите аварийку и переждите непогоду.

При грозе наибольшую опасность представляет молния, вслед за которой следует раскат грома. Если вы дома - выключите все электроприборы, не стойте у открытых окон, не касайтесь водопроводных кранов и труб.

МЧС предупреждает о вероятности подтопления низменны участков местности, затруднения в работе транспорта, увеличение числа ДТП, повреждения на ЛЭП и линиях электросвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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