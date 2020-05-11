2020-05-11T13:36:46+03:00
Общество

Снижение уровня воды в Ярославской области ожидается в течение суток

Уменьшены сбросы гидроузлов
Полина Вачнадзе
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Снижение уровня воды в Ярославской области ожидается в течение сутокСнижение уровня воды в Ярославской области ожидается в течение сутокФото: Правительство Ярославской области
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Проведена синхронизация работы трех гидроузлов: объем сбросов с Иваньковского гидроузла уменьшен в два раза, на Угличском прекратили все холостые сбросы, Рыбинский снизил объемы на тысячу кубометров в секунду.

- Сейчас фиксируется прекращение пребывания воды в районе Рыбинска и Ярославля. С учетом того, что время дохода волны от Рыбинска до Ярославля составляет 24 часа, снижение уровня воды на сигнальных отметках ожидается в течение суток, - сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

По данным Ярославского центра гидрометеорологии,если в предыдущие дни вода прибывала на десятки сантиметров, то на данный момент процесс остановился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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