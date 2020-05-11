Снижение уровня воды в Ярославской области ожидается в течение суток
Проведена синхронизация работы трех гидроузлов: объем сбросов с Иваньковского гидроузла уменьшен в два раза, на Угличском прекратили все холостые сбросы, Рыбинский снизил объемы на тысячу кубометров в секунду.
- Сейчас фиксируется прекращение пребывания воды в районе Рыбинска и Ярославля. С учетом того, что время дохода волны от Рыбинска до Ярославля составляет 24 часа, снижение уровня воды на сигнальных отметках ожидается в течение суток, - сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.
По данным Ярославского центра гидрометеорологии,если в предыдущие дни вода прибывала на десятки сантиметров, то на данный момент процесс остановился.
ИСТОЧНИК KP.RU