2020-05-11T12:44:07+03:00
Общество

Ярославль и Рыбинск топит со страшной силой

В правительстве Ярославской области прокомментировали ситуацию
Полина Вачнадзе
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большая вода снова пришла в городабольшая вода снова пришла в городаФото: Правительство Ярославской области
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Ярославскую область затопило уже во второй раз за этот год. Набережная Рыбинска, пляж в Ярославле, дачные участки... Ярославцы с социальных сетях выкладывают фото "большой воды" и настоятельно просят региональные власти сделать уже хоть что-нибудь.

В правительстве области так прокомментировали ситуацию: неблагоприятная гидрологическая обстановка на территории Ярославской области и подъем уровня воды в Горьковском водохранилище и малых реках Рыбинска, Ярославля, а также Тутаевского,

Ярославского, Некрасовского и Рыбинского муниципальных районов связаны с резким увеличением бокового притока воды в Рыбинское водохранилище.

Сейчас включена фиксировка уровня Рыбинского воохранилища, но оно, как пояснили в отделе водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Ярославской области, наполнено до максимально разрешенной отметки, свободной аккумулирующей емкости нет и уровень не падает.

- В настоящее время Росводресурсами дано распоряжение начать мероприятия по снижению уровня Иваньковского водохранилища, с целью уменьшению притока в Угличское и Рыбинское водохранилища - пояснила заместитель руководителя-начальник отдела водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Ярославской области Варвара

Мелентьева.

Вернее пороговое значение, по словам специалиста, было достигнуто из-за дождей. Чтобы исключить переполнение водохранилища, начаты сбросы через плотину Рыбинской ГЭС объемом 1450 кубометров в секунду. По данным мониторинга, уровень воды в Волге превысил отметку неблагоприятного гидрологического явления в Ярославле и Рыбинске.

Сейчас решается вопрос об уменьшении сбросов с Рыбинского гидроузла. А правительство области "разрабатывает меры для стабилизации гидрологической обстановки на территории региона".

ИСТОЧНИК KP.RU

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