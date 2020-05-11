В Ярославле на Пятерке изменится схема движения автобусов

11 Май 2020 2020-05-11T21:06:28+03:00

Такая схема движения будет действовать с 112 мая. ФОТО: группа "Общественный транспорт Ярославля" ВКонтакте

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С завтрашнего дня, с 12 мая, в Ярославле на Пятерке изменится схема движения некоторых автобусов и маршруток.

Например, автобус №8 между остановками "Улица Жукова" и "Моторный завод" и в прямом и в обратном направлении будет ходить по улице Добрынина, не заезжая на улицу Чкалова. Исключаются остановки "Улица Добрынина" (на улице Чкалова), "Улица Юности" и "Улица

Автозаводская".

Маршрутки №38 и №61 между остановками "Улица Жукова" и "Моторный завод" будут ездить по улицам Чкалова и Добрынина, без остановок на "Улице Добрынина" (на улице Чкалова), "Улица Юности" и "Улица Автозаводская".

Маршрутка №71 и автобус №78 между остановками "Улица Жукова" и "Моторный завод" будут ходить по улицам Угличская, ЧКалова и Добрынина.

12 ма на Добрынинском мосту откроют проезд от Промышленного шоссе до улицы Чкалова, но закроют боковые съезды на Пятерку.

Также в Ярославле перекроют перекресток улиц Закгейма и 8 Марта.

ИСТОЧНИК KP.RU