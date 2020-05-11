2020-05-11T11:44:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области число заболевших COVID-19 выросло на 78 человек

В больницах находятся 192 пациента
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области число заболевших COVID-19 выросло на 78 человекВ Ярославской области число заболевших COVID-19 выросло на 78 человекФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области, по данным на 11 мая, количество заболевших коронавирусом увеличилось еще на 78 человек. На лечении на данный момент находятся 983 ярославца, госпитализировано 192 жителя области. Из них 844 человека - в удовлетворительном состоянии, 128 - в состоянии средней тяжести. У девятерых врачи состояние оценивают как тяжелое, а у двоих, - как крайне тяжелое.

Выздоровело уже 198 пациентов. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы сидят 166 ярославцев, на карантине после контактов с COVID-зараженными - 1580.

Статистика:

заболевших с начала периода 1192:

- Ярославль - 624;

- Гаврилов-Ямский МР – 136;

- Рыбинск – 125;

- Тутаевский МР - 59;

- Ростовский МР - 51;

- Переславский городской округ - 42;

- Ярославский МР – 34;

- Рыбинский МР - 32;

- Угличский МР – 23;

- Некрасовский МР – 15;

- Борисоглебский МР – 14;

- Даниловский МР – 10;

- Некоузский МР – 10;

- Большесельский МР – 6;

- Первомайский МР - 5;

- Пошехонский МР - 3;

- Брейтовский МР - 2,

- Любимский МР -1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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