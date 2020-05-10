В Ярославской области еще 63 человека заразились COVID-19

10 Май 2020 2020-05-10T13:26:00+03:00

Выздоровевших за сутки - ни одного

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В области за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 63 ярославцев. Общее число заболевших с начала пандемии - 1114 человек, вылечились 162 пациента, но за минувшие сятки - ни одного нового. На лечении сейчас находится 941 человек, госпитализировано, по официальным данным, 198 ярославцев. В крайне тяжелом состоянии два пациента, в тяжелом - 10. В состоянии средней тяжести 131 больной COVID-19,

остальные - 798 - в удовлетворительном.

За все время распространения болезни в Ярославском регионе умерло 11 человек.

На обязательной изоляции после приезда из-за рубежа находятся 166 ярославцев, на карантине после контакта с заболевшими - 1529.

Статистика по районам и городам:

Ярославль - 555;

Гаврилов-Ямский МР – 135;

Рыбинск – 125;

Тутаевский МР - 59;

Ростовский МР - 51;

Переславский городской округ - 42;

Рыбинский МР - 32;

Ярославский МР – 29;

Угличский МР – 21;

Борисоглебский МР – 14;

Некрасовский МР – 14;

Даниловский МР – 10;

Некоузский МР – 10;

Большесельский МР – 6;

Первомайский МР - 5;

Пошехонский МР - 3;

Брейтовский МР - 2;

Любимский МР -1.

ИСТОЧНИК KP.RU