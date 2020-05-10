В Ярославской области еще 63 человека заразились COVID-19
В области за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 63 ярославцев. Общее число заболевших с начала пандемии - 1114 человек, вылечились 162 пациента, но за минувшие сятки - ни одного нового. На лечении сейчас находится 941 человек, госпитализировано, по официальным данным, 198 ярославцев. В крайне тяжелом состоянии два пациента, в тяжелом - 10. В состоянии средней тяжести 131 больной COVID-19,
остальные - 798 - в удовлетворительном.
За все время распространения болезни в Ярославском регионе умерло 11 человек.
На обязательной изоляции после приезда из-за рубежа находятся 166 ярославцев, на карантине после контакта с заболевшими - 1529.
Статистика по районам и городам:
Ярославль - 555;
Гаврилов-Ямский МР – 135;
Рыбинск – 125;
Тутаевский МР - 59;
Ростовский МР - 51;
Переславский городской округ - 42;
Рыбинский МР - 32;
Ярославский МР – 29;
Угличский МР – 21;
Борисоглебский МР – 14;
Некрасовский МР – 14;
Даниловский МР – 10;
Некоузский МР – 10;
Большесельский МР – 6;
Первомайский МР - 5;
Пошехонский МР - 3;
Брейтовский МР - 2;
Любимский МР -1.
ИСТОЧНИК KP.RU