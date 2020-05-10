На встречку, в кювет и в дерево. В Ярославской области в аварии погиб пассажир ВАЗа
Два человека пострадали
ДТП произошло 9 мая. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
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ДТП на дороге "Гаврилов-Ям - Лахость" произошло вчера, 9 мая, около часа дня. По предварительной информации, 35-летний водитель ВАЗ выехал на встречку, вылетел в кювет и там врезался в дерево.
В результате аварии погиб один из пассажиров - 46-летний мужчина скончался на месте ДТП. Водитель и другой пассажир - 36-летний мужчина, с травмами были госпитализированы в больницу.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU