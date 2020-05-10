2020-05-10T19:51:06+03:00
Происшествия

На встречку, в кювет и в дерево. В Ярославской области в аварии погиб пассажир ВАЗа

Два человека пострадали
Полина Вачнадзе
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ДТП произошло 9 мая. ФОТО: МЧС Ярославль ТвиттерДТП произошло 9 мая. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
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ДТП на дороге "Гаврилов-Ям - Лахость" произошло вчера, 9 мая, около часа дня. По предварительной информации, 35-летний водитель ВАЗ выехал на встречку, вылетел в кювет и там врезался в дерево.

В результате аварии погиб один из пассажиров - 46-летний мужчина скончался на месте ДТП. Водитель и другой пассажир - 36-летний мужчина, с травмами были госпитализированы в больницу.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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