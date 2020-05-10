На доплаты ярославским медикам поступит 19,5 миллионов рублей
Сегодня, 10 мая, правительство РФ утвердило распределение межбюджетных средств на сумму более 12 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены в бюджеты регионов на доплаты медицинским работникам, помогающим пациентам с COVID-19.
На доплаты ярославским медикам, которые работают с коронавирусными больными, выделено чуть больше 19,5 миллионов рублей.
Согласно федеральной статистике, за сутки в Ярославской области количество больных коронавирусом увеличилось на 63 человека. На данный момент на лечении находится 941 ярославец. С начала пандемии вылечилось 162 жителя области, за минувшие сутки - ни одного выписанного пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU