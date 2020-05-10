2020-05-10T12:06:45+03:00
Коронавирус Covid-19

На доплаты ярославским медикам поступит 19,5 миллионов рублей

Медикам, которые работают с COVID-зараженными, правительство РФ выделило 12 миллиардов
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Ярославским медикам выделено чуть больше 19,5 миллионов рублейЯрославским медикам выделено чуть больше 19,5 миллионов рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 10 мая, правительство РФ утвердило распределение межбюджетных средств на сумму более 12 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены в бюджеты регионов на доплаты медицинским работникам, помогающим пациентам с COVID-19.

На доплаты ярославским медикам, которые работают с коронавирусными больными, выделено чуть больше 19,5 миллионов рублей.

Согласно федеральной статистике, за сутки в Ярославской области количество больных коронавирусом увеличилось на 63 человека. На данный момент на лечении находится 941 ярославец. С начала пандемии вылечилось 162 жителя области, за минувшие сутки - ни одного выписанного пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24