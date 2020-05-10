В Ярославской области снова затопило дачи

10 Май 2020 2020-05-10T13:04:04+03:00

К причалу теперь не подступиться. ФОТО: подписчица группы "Жесть Ярославля"

Под воду ушла набережная в Рыбинске, пляж и пристань в Ярославле

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В Ярославской области очередной потоп. О нем на днях предупреждали сотрудники МЧС, и органы власти, однако, обещали, что население от сбросов воды не пострадает. Как бы не так.

- ...Частный сектор еле оправился от недавнего наводнения и опять! ... Вы в двух шлюзах разобраться не можете, чтоб людей не смыло? Конечно сезон гидроциклов уже открыт, но из собственной калитки стартовать не очень то хотелось, - пишет подписчица группы "Жесть Ярославля" ВКонтакте.

Другая подписчица той же группы опубликовала фото затопленного причала в Коровниках - мост, ведущий к теплоходам, ушел под воду. В Ярославле под водой оказались также пляж, вода снова подбирается к нижнему ярусу набережной.

Не лучше ситуация и в Рыбинске - там набережную уже затопило.

Очередной приход большой воды в Ярославскую область специалисты объяснили обильными дождями в северных и центральных регионах страны.

- Из-за дождей было достигнуто верхнее пороговое значение, установленное МРГ, в целях исключения переполнения водохранилища дополнительно начаты холостые сбросы через водосливную плотину Рыбинской ГЭС в объеме 1450 кубометров в секунду, - сказала заместитель руководителя, начальник отдела водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Ярославской области Варвара Мелентьева.

Несмотря на всю серьезность ситуации, ярославцы в соцсетях не только жалуются, но и шутят:

- Рыба. Безумное скопление нерестящейся рыбы. Именно оно создало затор и привело к паводкам, - пишет Илья Кучарин.

ИСТОЧНИК KP.RU