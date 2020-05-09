В Ярославской области умерли четверо онкобольных с коронавирусом

9 Май 2020 2020-05-09T19:09:58+03:00

Пациенты с онкологией и онкогематологией и так находятся в самой большой группе риска Фото: Алексей ФОКИН

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Главный гематолог Ярославской области Валерий Лапин рассказа о четырех умерших пациентах, у которых был выявлен коронавирус. После того, как на карантин закрыли гематологическое отделение областной больницы, больных перевели на лечение в Ярославскую ЦРБ и госпиталь ветеранов войн.

- Тяжелое основное заболевание гематологического профиля, осложненное присоединившейся коронавирусной инфекцией – основная причина смерти пациентов, которых мы, к сожалению, сейчас теряем. Это самая тяжелая группа онкогематологических пациентов и врачи сделали все возможное для их спасения, - подчеркнул врач.

Пациенты с онкологией и онкогематологией и так находятся в самой большой группе риска. И когда к данным заболеваниям присоединяется вирусная инфекция, это зачастую становится критически опасным.

- С подобным мы сейчас и сталкиваемся. Наши пациенты после перевода получают тот же курс лечения, что и в областной больнице, оно не прерывалось ни на один день. Тем не менее, у ряда наших пациентов состояние чрезвычайно тяжелое, - пояснил Валерий Лапин.

Кроме онкологических больных, в группе риска находятся и люди, страдающие хроническими сердечно-сосудистыми, эндокринными, легочными заболеваниями, ожирением. Для них соблюдение режима самоизоляции – вопрос жизненной необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU