2020-05-09T19:09:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области умерли четверо онкобольных с коронавирусом

Кто еще в группе риска?
Полина Вачнадзе
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Пациенты с онкологией и онкогематологией и так находятся в самой большой группе рискаПациенты с онкологией и онкогематологией и так находятся в самой большой группе рискаФото: Алексей ФОКИН
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Главный гематолог Ярославской области Валерий Лапин рассказа о четырех умерших пациентах, у которых был выявлен коронавирус. После того, как на карантин закрыли гематологическое отделение областной больницы, больных перевели на лечение в Ярославскую ЦРБ и госпиталь ветеранов войн.

- Тяжелое основное заболевание гематологического профиля, осложненное присоединившейся коронавирусной инфекцией – основная причина смерти пациентов, которых мы, к сожалению, сейчас теряем. Это самая тяжелая группа онкогематологических пациентов и врачи сделали все возможное для их спасения, - подчеркнул врач.

Пациенты с онкологией и онкогематологией и так находятся в самой большой группе риска. И когда к данным заболеваниям присоединяется вирусная инфекция, это зачастую становится критически опасным.

- С подобным мы сейчас и сталкиваемся. Наши пациенты после перевода получают тот же курс лечения, что и в областной больнице, оно не прерывалось ни на один день. Тем не менее, у ряда наших пациентов состояние чрезвычайно тяжелое, - пояснил Валерий Лапин.

Кроме онкологических больных, в группе риска находятся и люди, страдающие хроническими сердечно-сосудистыми, эндокринными, легочными заболеваниями, ожирением. Для них соблюдение режима самоизоляции – вопрос жизненной необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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