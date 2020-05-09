Над Ярославлем прошел воздушный парад

9 Май 2020 2020-05-09T16:02:53+03:00

Утром над Ярославлем пролетели самолеты - три истребителя Су-35С и три истребителя-перехватчика МиГ-31. Фото: Правительство Ярославской области

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В этом году практически все мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы прошли и пройдут в онлайн-режиме. Однако от некоторых зрелищных событий решили не отказываться. Утром над Ярославлем пролетели самолеты - три истребителя Су-35С и три истребителя-перехватчика МиГ-31. Воздушный парад прошел над Советской площадью.

Ярославцы также присоединились к акции "Поем всем двором" и, при поддержке выездных "фронтовых бригад", исполнили песни военных лет.

Но первыми сегодня, 9 мая, принимали поздравления ветераны Великой Отечественной войны. У их домов прошли парады, во время которых кадеты и выпускники ракетного училища, а также "фронтовые бригады" пели военные песни и танцевали. Состоялся и парад ретроавтомобилей, восстановленных в рамках проекта "Машины Победы". Среди техники была и легендарная "Катюша".

Сегодня в небо над Переславлем поднимется воздушный шар с копией Знамени Победы, который водрузили над Рейхстагом. Общероссийская акция "Минута молчания" начнется в 19:00, а после ярославцы все вместе, не выходя их своих домов, исполнят песню "День Победы" и зажгут в окнах огни свечей и фонарей, как символ памяти и уважения героям войны.

В сражения на полях Великой Отечественной принимали участие порядка 550 тысяч ярославцев. Они освобождали захваченные фашистами города, брали Будапешт, Белгород, Вену, Варшаву, Братиславу, Прагу, многие дошли и штурмовали Берлин.

ИСТОЧНИК KP.RU