Ярославские полицейские поздравили ветеранов песней "Казаки в Берлине"

10 Май 2020 2020-05-10T09:46:22+03:00

Она была написана 9 мая 1945 года за один день

Изменить размер текста: A A

Ансамбль ярославского УМВД России "Золотые погоны" поздравил всех жителей области, а особенно ветеранов Великой Отечественной войны, песней "Казаки в Берлине".

Выбор на эту композицию пал не случайно: она была написана за один день, причем день этот - 9 мая 1945 года.

Автор слов Цезарь Солодарь рассказывал, при каких обстоятельствах у него родились эти стихи: "Рано утром 9 мая в Берлине увидел, как молодая девушка-ефрейтор регулировала движение, и к перекрестку подъехала казацкая конница. Вдруг послышался цокот копыт, мы увидели приближающуюся конную колонну... Это были казаки из кавалерийской части, начавшей боевой путь в заснеженных просторах Подмосковья в памятном декабре 41-го... Не знаю, о чем подумала тогда регулировщица с ефрейторскими погонами, но можно было заметить, что на какие-то секунды ее внимание безраздельно поглотила конница. Четким

взмахом флажков и строгим взглядом больших глаз преградила она путь всем машинам и тягачам, остановила пехотинцев. И затем, откровенно улыбнувшись молодому казаку на поджаром дончаке, задиристо крикнула:

– Давай, конница! Не задерживай!

Казак быстро отъехал в сторону и подал команду: «Рысью!». Сменив тихий шаг на резвую рысь, колонна прошла мимо своего командира в направлении канала. А он, прежде чем двинуться вслед, обернулся и на прощание махнул рукой девушке..."

В тот же день поэт вылетел в Москву и уже по пути начал писать стихи будущей песни. Из дома он позвонил композиторам Даниилу и Дмитрию Покрасс, прочитал им начало стихотворения. К вечеру песня была готова и уже 75 лет она является одним из символов Победы. Исполнив ее, коллектив УМВД отдал дань памяти всем ветеранам Великой Отечественной войны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/778136" frameborder="0"></iframe> Поздравление с Днем Победы ансамбля УМВД России по Ярославской области «Золотые погоны».пресс-служба УМВД России по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU