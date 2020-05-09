2020-05-09T14:50:46+03:00
Общество

В Ярославской области ветеранов поздравили парадом у дома

Акция "Парад у дома ветеранов" проходит по всей стране
Полина Вачнадзе
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Для участников войны прозвучали слова благодарности, фронтове песни и танцы. ФОТО: УФСИН по Ярославской областиДля участников войны прозвучали слова благодарности, фронтове песни и танцы. ФОТО: УФСИН по Ярославской области
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Пандемия по коронавирусу внесла существенные коррективы в празднование Дня Победы, но ветераны, участники Великой Отечественной войны не остались без внимания. Раз они не смогли прийти на парад, то парад пришел к ним. В регионе проходит акция "Парад у дома ветеранов".

Для участников войны прозвучали слова благодарности и фронтовые песни в исполнении ярославских артистов. Ветерана Ивана Архиповича Андреева поздравили руководство и сотрудники регионального УФСИН: прошли торжественным маршем под его балконом,

исполнили песню "День Победы" и танец.

Иван Архипович родился в Забайкалье в сентябре 1923 года, рос вместе с 11 братьями и сестрами. Когда мальчику исполнилось семь лет, в деревне открыли школу, куда он пошел вместе со старшими братьями и сестрами. Учеба мальчишке давалась легко, да и во всем остальном его считали удачливым. Пойдет на рыбалку, обязательно принесет домой ведро рыбы, возьмет в лес отцовское ружье – подстрелит белку или зайца. Среди сверстников Ваня был атаманом-заводилой, с таким счастливчиком каждый мог рассчитывать на везение.

После семилетки юноша поехал в районный центр, чтобы продолжить учебу. В городе Кяхта он поступил в политпросветшколу, где за три года ученики получали не только среднее, но и специальное образование.

21 июня 1941 года Ивану Архиповичу выдали долгожданный аттестат, но радость была недолгой. На следующий день все узнали о войне.Повестки на фронт получили трое старших братьев, а через полмесяца и он написал заявление принять его добровольцем в Красную Армию, но в то время он не подошел по возрасту.

Лишь в 19 лет Иван Андреев начал службу во взводе разведки 97 артиллерийского полка 94 стрелковой дивизии. После того, как спас жизнь командиру полка, был награжден медалью «За боевые заслуги».

В Ярославль, на родину своей супруги, капитан Андреев приехал в 1956 году. Офицер-фронтовик, окончивший в Ленинграде военно-политическое училище имени Ф. Энгельса, перешел на службу в органы МВД. Бывший учитель свыше трех лет воспитывал трудных подростков в колонии для несовершеннолетних за Волгой. До выхода на заслуженный отдых в 1974 году он возглавлял колонию усиленного режима в Переславле.

Иван Андреев был награжден медалью «За боевые заслуги». ФОТО: УФСИН по Ярославской области

Иван Андреев был награжден медалью «За боевые заслуги». ФОТО: УФСИН по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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