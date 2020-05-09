9 Май 2020 2020-05-09T11:54:24+03:00

В Ярославской области еще 58 человек подхватили коронавирус Фото: Правительство Ярославской области

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По данным на 9 мая, в Ярославской области количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 58 человек, выздоровели 14 жителей региона.

Статистика:

- заболевших с начала периода 1051:

Ярославль - 503;

Гаврилов-Ямский МР – 135;

Рыбинск – 125;

Тутаевский МР - 58;

Переславский городской округ - 40;

Ростовский МР - 51;

Рыбинский МР - 32;

Ярославский МР – 25;

Угличский МР – 21;

Борисоглебский МР – 14;

Некрасовский МР – 14;

Даниловский МР – 10;

Некоузский МР – 6;

Большесельский МР – 6;

Первомайский МР - 5;

Пошехонский МР - 3;

Брейтовский МР - 2;

Любимский МР -1,

- выздоровевших – 159 человек,

- умерших – 11 человек,

- на лечении – 881 человек, госпитализированных 177,

- лабораторных исследований за сутки – 1335,

- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 171 человек,

- на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 1546 человек.

В крайне тяжелом состоянии сейчас находятся 2 жителя области, в тяжелом - 9 человек. У 113 ярославцев состояние врачи оценивают как средней тяжести, у 757 - удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU