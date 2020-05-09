В Ярославской области еще 58 человек подхватили коронавирус
По данным на 9 мая, в Ярославской области количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 58 человек, выздоровели 14 жителей региона.
Статистика:
- заболевших с начала периода 1051:
Ярославль - 503;
Гаврилов-Ямский МР – 135;
Рыбинск – 125;
Тутаевский МР - 58;
Переславский городской округ - 40;
Ростовский МР - 51;
Рыбинский МР - 32;
Ярославский МР – 25;
Угличский МР – 21;
Борисоглебский МР – 14;
Некрасовский МР – 14;
Даниловский МР – 10;
Некоузский МР – 6;
Большесельский МР – 6;
Первомайский МР - 5;
Пошехонский МР - 3;
Брейтовский МР - 2;
Любимский МР -1,
- выздоровевших – 159 человек,
- умерших – 11 человек,
- на лечении – 881 человек, госпитализированных 177,
- лабораторных исследований за сутки – 1335,
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 171 человек,
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 1546 человек.
В крайне тяжелом состоянии сейчас находятся 2 жителя области, в тяжелом - 9 человек. У 113 ярославцев состояние врачи оценивают как средней тяжести, у 757 - удовлетворительное.
ИСТОЧНИК KP.RU