В Волге из-за дождей поднялся уровень воды

9 Май 2020 2020-05-09T14:16:48+03:00

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Обильные дожди, которые прошли в северных и центральных регионах страны, вызвали подъем уровня воды в Горьковском водохранилище и реках Рыбинска, Ярославля, Тутаевского, Ярославского, Некрасовского и Рыбинского районов.

- В настоящее время Рыбинское водохранилище работает в рамках рекомендаций, выработанных Межведомственной рабочей группой по регулированию режимов работы гидроузлов Волжско-Камского каскада: на поддержание уровней воды в верхнем бьефе на отметке 101,76 – 101,91 мБС. Из-за дождей было достигнуто верхнее пороговое значение, установленное МРГ, в целях исключения переполнения водохранилища дополнительно начаты холостые сбросы через водосливную плотину Рыбинской ГЭС в объеме 1450 кубометров в секунду, - сказала заместитель руководителя, начальник отдела водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Ярославской области Варвара Мелентьева.

При этом специалисты уверили, что сбросы никак не затронут населенные пункты, подъем воды - только в районе нижнего яруса набережной в Рыбинске. По этой причине с сегодняшнего дня, 9 мая, не будет ходить водный транспорт по маршрутам Рыбинск-Колхозник и Ярославль-Брейтово через Рыбинск.

ИСТОЧНИК KP.RU