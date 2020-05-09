2020-05-09T11:17:13+03:00
Общество

В ярославском хостеле нашли постояльцев

Гости объяснили, что приехали в Ярославль на работу
Полина Вачнадзе
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В хостеле находилось больше 10 гостейВ хостеле находилось больше 10 гостейФото: Мэрия Ярославля
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В хостеле на Республиканском проезде в Ярославле проверяющие обнаружили постоятельцев, хотя сейчас прием гостей должен быть временно прекращен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Кстати, с рейдом в эту гостиницу пришли не просто так: о том, что туда заселились несколько человек, в территориальную администрацию района

сообщили проживающие по соседству с хостелом ярославцы.

Эта информация во время проверки подтвердилась: в гостинице действительно жили люди, больше 10 человек. По их словам, в Ярославль они приехали работать.

Администрации хостела на месте не оказалось, все указанные телефоны были отключены. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность каждого постояльцы, проверяются документы и наличие у них трудовых договоров.

После выяснения всех обстоятельств дела в отношении руководства хостела будут приняты административные меры воздействия. Помещение продезинфицируют, сообщили в мэрии Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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