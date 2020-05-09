В ярославском хостеле нашли постояльцев
В хостеле на Республиканском проезде в Ярославле проверяющие обнаружили постоятельцев, хотя сейчас прием гостей должен быть временно прекращен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Кстати, с рейдом в эту гостиницу пришли не просто так: о том, что туда заселились несколько человек, в территориальную администрацию района
сообщили проживающие по соседству с хостелом ярославцы.
Эта информация во время проверки подтвердилась: в гостинице действительно жили люди, больше 10 человек. По их словам, в Ярославль они приехали работать.
Администрации хостела на месте не оказалось, все указанные телефоны были отключены. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность каждого постояльцы, проверяются документы и наличие у них трудовых договоров.
После выяснения всех обстоятельств дела в отношении руководства хостела будут приняты административные меры воздействия. Помещение продезинфицируют, сообщили в мэрии Ярославля.
ИСТОЧНИК KP.RU