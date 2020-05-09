В Ярославле перекроют перекресток улиц Закгейма и 8 Марта

9 Май 2020 2020-05-09T10:24:02+03:00

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Перекресток улиц Закгейма и 8 Марта в Красноперекопском районе Ярославля перекроют в 10:00 11 мая. Там начнутся аварийные ремонтные работы на инженерных коммуникациях, которые продлятся до пятницы.

Проезд для транспорта на время ремонта будет закрыт. Объехать этот участок можно по улице Маланова. Из-за ремонта внесут изменения и в схему движения общественного транспорта работы. Это касается автобусов №19К и 95: они также будут ездить по улице Маланова.

Кстати, так как улица Закгейма вошла в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в этом году ее ждет капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU