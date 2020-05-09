2020-05-09T10:09:51+03:00
Общество

Генеральный директор «Капитал МС» поздравляет ветеранов с Днем Победы

Пусть небо будет безоблачным, а окружающие люди делают все возможное, чтобы Вы были здоровы и счастливы
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Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю Вас со знаменательной датой – 75-летием Великой Победы!

В летописи нашего Государства 9 Мая навсегда останется священной датой, днем всенародного торжества и воинской славы. Пройдя через небывалые испытания, проявив беспримерное мужество и героизм, защитники Отечества, воины-освободители показали потомкам пример истинного патриотизма и беззаветной преданности Родине.

Для ныне живущих и всех последующих поколений этот подвиг навсегда останется главным нравственным уроком, великим заветом гордиться своей страной, до конца оставаться верными своему долгу. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин.

Это день Великого Подвига.

Низкий вам поклон за то, что у нас сегодня есть возможность жить в свободной стране и думать о ее будущем, будущем наших детей.

Пусть небо будет безоблачным, а окружающие люди делают все возможное, чтобы Вы были здоровы и счастливы.

С праздником!

Генеральный директор «Капитал МС» Н.И. Гришина

Лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 от 16.11.2018 года бессрочная.

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