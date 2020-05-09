Генеральный директор «Капитал МС» поздравляет ветеранов с Днем Победы
Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю Вас со знаменательной датой – 75-летием Великой Победы!
В летописи нашего Государства 9 Мая навсегда останется священной датой, днем всенародного торжества и воинской славы. Пройдя через небывалые испытания, проявив беспримерное мужество и героизм, защитники Отечества, воины-освободители показали потомкам пример истинного патриотизма и беззаветной преданности Родине.
Для ныне живущих и всех последующих поколений этот подвиг навсегда останется главным нравственным уроком, великим заветом гордиться своей страной, до конца оставаться верными своему долгу. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин.
Это день Великого Подвига.
Низкий вам поклон за то, что у нас сегодня есть возможность жить в свободной стране и думать о ее будущем, будущем наших детей.
Пусть небо будет безоблачным, а окружающие люди делают все возможное, чтобы Вы были здоровы и счастливы.
С праздником!
Генеральный директор «Капитал МС» Н.И. Гришина
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