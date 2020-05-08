2020-05-08T16:46:10+03:00
Общество

С 12 мая суды Ярославской области начнут работать в обычном режиме

Посетителей без масок и перчаток в здание не пустят
Светлана Крутикова
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С 12 мая суды Ярославской области начнут работать в обычном режимеС 12 мая суды Ярославской области начнут работать в обычном режимеФото: Алексей БУЛАТОВ
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12 мая суды региона вернутся к обычному режиму работы. Работать они будут с соблюдением предписанных санитарно-эпидемиологических мер предосторожности. Посетители должны приходить строго к назначенному времени. Без масок и перчаток в здание суда не пустят.

- Документы в бумажном виде будут принимать бесконтактным способом. Рекомендуем подавать документы через электронную интернет-приемную суда или посредством почтовой связи, - сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Чтобы соблюдалась социальная дистанция, количество посетителей, которые не являются участниками судебного процесса, могут ограничить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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