Эксперты назвали пять способов развлечь детей на удаленке

8 Май 2020 2020-05-08T16:15:46+03:00

Они называют настоящее время – периодом возможностей, когда новые технологии и подходы перестроят и бизнес, и повседневную жизнь

Изменить размер текста: A A

Изменения эти будут к лучшему: однозначно повысится уровень сервиса и доставки, нормой станут онлайн-концерты и спектакли, а у людей появятся навыки работать в любых условиях. Даже если они устроили «офис» на кухне, а дети рядом играют в догонялки.

Мы подготовили несколько простых и действенных способов развлечь малышей. Чтобы обеспечить себе, наконец, несколько тихих часов для совещания по интернету или анализа больших таблиц.

Простые игрушки. Опытные родители знают – интерес ребенка к игрушке ценой в несколько тысяч или пару сотен рублей в принципе равнозначен. Самое главное для него – ощущение чего-то нового, желание исследовать это. Сделайте себе запас из простых игрушек, которые будете выдавать при необходимости. Это могут быть маленькие машинки, кубики, мячики, пупсы, резинки для волос или… светящиеся шнурки, которые можно спрятать в темном шкафу и посмотреть на эффект.

Настольные игры. Это подойдет, если в семье несколько детей, и старшие уже могут обучать младших. Запаситесь недорогими настольными играми, где надо кидать кубик и передвигаться по шкале или раскладывать карточки. Просто и занимательно.

Книги. Этот вариант устроит всех, кому исполнилось хотя бы 7 лет. Мы, конечно, говорим о самостоятельном чтении. Купите книги с крупным шрифтом и большим количеством картинок. Если ребенок не любит читать, то приучить его к этому можно, выбрав истории про любимых героев. Или про игры – может, вы не знали, но есть очень интересные книги про «Майнкрафт».

Онлайн-зарядка. Добавим технологий! При помощи высокоскоростного мобильного интернета, как у Tele2, например, можно привлекать ребенка к спортивным занятиям.

Думали, онлайн-зарядки проводят только для взрослых? Нет, на YouTube можно найти множество видео с легкими упражнениями для малышей. Раздавайте интернет со смартфона на планшет или ноутбук, ставьте напротив него ребенка и идите быстрее к рабочему компьютеру.

Мастер-классы по оригами, лепке. Не убираем смартфон с 4G-интернетом далеко! Если вам достался более спокойный ребенок, и его не привлекает зарядка, то в интернете полно бесплатных видео с уроками по оригами или лепке. Найдите «реквизит» в виде бумаги или пластилина и устраивайте малыша поудобнее на диване.

К слову, если на телефоне начнет заканчиваться трафик, то всегда можно докупить его на «Бирже Tele2» всего… по 15 рублей за 1 Гб. В несколько раз дешевле, чем на любом тарифе, проверьте. Кстати, наши советы актуальны не только в городской квартире, но и на даче или в деревне. Ведь книжки и игрушки можно взять с собой, а быстрый интернет Tele2 и так всегда будет рядом. В конце прошлого года сотрудники оператора завершили большой проект по расширению покрытия. И сегодня, только представьте, сеть 4G охватывает практически все населенные пункты нашей области. Очень удобно для всех, кто решил устроить самоизоляцию за городом. И помните: все обязательно будет хорошо, а вы воспользуйтесь этим временем и прокачайте у себя и детей новые навыки.