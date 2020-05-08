2020-05-08T15:05:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Умирает ли COVID на жаре, можно ли заразиться через сигарету и на похоронах?

В Роспотребнадзоре ответили на вопросы ярославцев о коронавирусе
Полина Вачнадзе
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В Роспотребнадзоре ответили на вопросы ярославцев о коронавирусеВ Роспотребнадзоре ответили на вопросы ярославцев о коронавирусеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Роспотребнадзоре рассказали о коронавирусе: можно ли им заразиться через сигарету, на похоронах умершего от COVID-19 и проходит ли инфекция через вентиляцию.

Через сигарету заразиться коронавирусом вполне реально, говорят специалисты. Если взять ее грязными руками и начать курить, возможна контактная передача инфекции.

А вот по системе вентиляции и через кондиционеры подхватить эту заразу невозможно: как и любые другие респираторные инфекции, коронавирус не «живет» ни в вентиляции, ни в кондиционерах.

На похоронах человека, умершего от COVID следует соблюдать меры предосторожности и избегать прямых тактильных контактов с телом. Как пояснили в Роспотребнадзоре, вирус не исчезает одновременно со смертью больного и в течение нескольких дней он может сохраняться в тканях трупа.

А на жаре инфекция умирает: при температуре 30 градусов и выше коронавирус практически полностью теряет свою инфекционную активность. Правда, совсем дезактивируется COVID-19 только при температуре 70 градусов. Также его разрушению способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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