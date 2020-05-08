Ярославец перевел мошенникам больше полумиллиона рублей

8 Май 2020 2020-05-08T15:44:51+03:00

А две ярославны лишились 234 и 45 тысяч рублей

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Мошенники не успокоятся, пока на их удочки не перестанут попадаться доверчивые граждане. За последние дни ярославцы лишились 829 тысяч рублей, поверив словам злоумышленников.

67-летний ярославец после разговора с «сотрудником банка» перевел на якобы безопасный счет 550 тысяч рублей. 73-летняяпенсионерки из Кировского района города, действуя по указанию женщины, представившейся сотрудницей службы безопасности, перевела мошенникам 234 тысячи. Эти деньги якобы пытались несанкционированно списать. 50-летняя ярославна из Брагина сняла все деньги со своих карт и перевела их злоумышленникам. За ее счет предприимчивые мошенники обогатились на 45 тысяч рублей.

По всем этим фактам сотрудники полиции проводят проверки, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. В ведомстве в очередной раз попросили ярославцев быть бдительными и не доверять звонкам из банков. Всю информацию нужно перепроверять, перезвонив в банк.

ИСТОЧНИК KP.RU