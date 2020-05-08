Филиал «Россети Центр Ярэнерго» реализовал патриотический творческий проект «Энергетики – Великой Победе»

8 Май 2020 2020-05-08T14:21:41+03:00

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В преддверии 75-летия Победы на энергообъектах ярославского филиала «Россети Центр» появились изображения вольных копий картин советских художников, посвященных Великой Отечественной войне. Работы были выполнены в рамках проекта «Энергетики – Великой Победе».

На две электроустановки на Советской площади Ярославля нанесены граффити по мотивам картины «В День Победы» Виктора Дмитриевского с изображением грандиозного праздничного фейерверка у стен Кремля - воплощения всенародного торжества. А на видовой части подстанции филиала «Ярэнерго» у моста на остров Даманский в областном центре разместилась вольная копия фрагмента картины «Сталинградская битва. Соединение фронтов» братьев Самсоновых, в основу которой легло историческое событие – соединение войск Западного и Сталинградского фронтов, положившее начало полному окружению и уничтожению немецко-фашистских войск под Сталинградом. Эскизы на энергообъекты перенес ярославский граффер Григорий Сидяков.

Полотна легли в основу концепции проекта «Энергетики – Великой Победе» не случайно. Советские художники были очевидцами и участниками войны и поэтому в своих картинах смогли передать всю полноту связанных с ней чувств и эмоций. С помощью проекта энергетики «Россети Центр Ярэнерго» постарались не только напомнить ярославцам о героическом подвиге советских солдат, но и улучшить эстетический вид городской инфраструктуры.