Ярославцы могут присоединиться к акции памяти «Фонарики Победы»

8 Май 2020 2020-05-08T14:32:49+03:00

Для этого вечером 9 мая нужно подойти к окну с фонариком или свечой в руках

Изменить размер текста: A A

Всероссийский флешмоб «Фонарики Победы» пройдет 9 мая в 22:00. Это будет знаком памяти и уважения к тем подвигам, которые совершили войны Великой Отечественной войны.

Каждый ярославец может стать участником акции. Для этого нужно в назначенное время выйти на балкон или подойти к окну с зажженным фонариком или свечой в руках. Фотографии и публикации, посвященные флешмобу, можно разместить в социальных сетях с хэштегами #ФонарикиПобеды, #НиктоНеЗабытНичтоНеЗабыто, #ВеликаяПобеда.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Ярославской области, как и по всей стране, празднование Дня Победы перенесено на другой срок. Какой именно - пока не известно. Но это не значит, что мы не можем почтить память погибших в годы войны. Пусть таким способом, одним из немногих возможных в условиях самоизоляции и запрета на массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU