В Ярославле для транспорта закроют Промышленное шоссе

8 Май 2020 2020-05-08T13:56:24+03:00

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Движение по Промышленному шоссе будет закрыто для транспорта в ночь с 11 на 12 мая. Связано это с проведением ремонтных работ на Добрынинском мосту.

Кроме того, с 9 утра 12 мая ремонт будут проводиться на мосту «Октябрьский» через Волгу. Мэрия просит водителей рассмотреть другие пути для передвижения, чтобы избежать пробок.

ИСТОЧНИК KP.RU