В Ярославле для транспорта закроют Промышленное шоссе
Ограничения будут действовать ночью
Ограничения будут действовать ночьюФото: Мэрия Ярославля
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Движение по Промышленному шоссе будет закрыто для транспорта в ночь с 11 на 12 мая. Связано это с проведением ремонтных работ на Добрынинском мосту.
Кроме того, с 9 утра 12 мая ремонт будут проводиться на мосту «Октябрьский» через Волгу. Мэрия просит водителей рассмотреть другие пути для передвижения, чтобы избежать пробок.
ИСТОЧНИК KP.RU