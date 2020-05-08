8 Май 2020 2020-05-08T13:03:49+03:00

У кого из прокуроров в Ярославской области самый большой доход Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликованы сведения из деклараций сотрудников прокуратуры региона за 2019 год

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На сайте Ярославской областной прокуратуры опубликовали декларации о доходах сотрудников ведомства.

За прошлый год прокурор региона Дмитрий Попов заработал почти 3,5 миллиона рублей. У него одна квартира в собственности и две в пользовании.

Больше руководителя областного ведомства в 2019 году заработал прокурор Угличского района Александр Чеховской. Его доход составил 3,9 миллиона рублей, доход супруги – 1,7 миллиона.

Первый заместитель прокурора области Дмитрий Чумак, согласно его декларации, заработал почти 2,5 миллиона рублей. Заместитель регионального прокурора Владимир Поздняков и Алексей Кукин получили доход в 2,8 и 2,6 миллиона рублей соответственно.

Руководитель городского ведомства Игорь Мокичев в 2019 году заработал чуть больше 2 миллионов.

Также сегодня опубликовали сведения о декларации о доходах депутатов Ярославской областной думы.

ИСТОЧНИК KP.RU